محلل سياسي: الشارع العراقي بدأ يثور بعد انعدام البنية التحتية في البلاد.. فيديو

قال وسام الصباح، المحلل السياسى العراقى، إن الشارع العراقى الآن بدأ يثور، بسبب نقص الخدمات في العراق وكل محافظاتها.
وأضاف "الصباح"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد كهرباء ولا بنية تحتية كاملة بالشارع العراقي.
وأشار المحلل السياسى العراقي، إلى أن العراق يفتقر البنية التحتية بسبب الهيئات الاقتصادية الموجودة داخل الساحة العراقية المتمثلة فى الأحزاب السياسية التى تحاول فرض هيمنتها.
وتابع أن الهيئات الاقتصادية هى سبب دمار العراق والشارع العراقى ، مضيفا: " مسألة تهم الخدمات والبنية التحتية للشارع العراقى وكان المبلغ المحدد إن كان 50 مليون يضعون تلك الهيئات 100 مليون زيادة حتى تأخد على الهيئات والاحزاب السياسية التى تمون نفسها .