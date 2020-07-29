محلل سياسي: الشارع العراقي بدأ يثور بعد انعدام البنية التحتية في البلاد.. فيديو

قال وسام الصباح، المحلل السياسى العراقى، إن الشارع العراقى الآن بدأ يثور، بسبب نقص الخدمات في العراق وكل محافظاتها.





وأضاف " الصباح"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أ نه لا يوجد كهرباء ولا بنية تحتية كاملة بالشارع العراقي.





وأشار المحلل السياسى العراقي، إ لى أن العراق يفتقر البنية التحتية بسبب الهيئات الاقتصادية الموجودة داخل الساحة العراقية المتمثلة فى الأحزاب السياسية التى تحاول فرض هيمنتها.



