رغم اعتراض الشارع.. الرئيس العراقي يقترب من إعلان قصي السهيل رئيسًا للحكومة

أفادت قناة "السومرية" العراقية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس العراقي برهم صالح تسلم طلبًا رسميًا بتكليف قصي السهيل رئيسًا للحكومة.



ومنذ الثلاثاء الماضي، شهدت ساحات التظاهر في العاصمة العراقية بغداد احتجاج عدد من المتظاهرين ضد ترشيح اسم وزير التعليم قصي السهيل، لرئاسة الحكومة.



يذكر أن المتظاهرين في العراق كانوا أكدوا أكثر من مرة إثر استقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، أنهم يطالبون برئيس حكومة انتقالية، بعيدًا عن الأحزاب السياسية أو الأسماء "المجربة" التي شغلت سابقًا مناصب سياسية أو وزارية.



وقبل أيام، كشفت كواليس الاجتماعات المطولة بين الكتل البرلمانية السياسية حصر الترشيحات لرئاسة الحكومة بأربع شخصيات من الممكن أن يتولى أحدهم المنصب التنفيذي الأول في البلاد، وهم النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، والسياسي الشيعي المستقل الوزير السابق عبدالحسين عبطان، ورئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، إلا أنها سقطت جميعها لاحقا.