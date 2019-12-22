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أخبار العالم

اشتعال المظاهرات في أنحاء العراق بعد الاتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:13 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
اندلعت، منذ قليل، مظاهرات حاشدة في محافظات عراقية عدة اعتراضًا على تسلم الرئيس برهم صالح تكليف وزير التعليم، قصي السهيل، رئيسًا للوزراء.

وقالت قناة "السومرية" العراقية إن متظاهرين قاموا بقطع طرق وحرق إطارات وسط محافظة كربلاء، بينما احتشد الآلاف في ساحات محافظات البصرة وذي قار وبغداد.

وفشلت القوى العراقية في اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل المهدي على الرغم من انقضاء الموعد النهائي الذي حدده الدستور العراقي لذلك.

وليل السبت الأحد، أعلن المتظاهرون في الديوانية والبصرة بجنوب البلاد "الإضراب العام"، بعد ثلاثة أشهر من احتجاجات غير مسبوقة أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصًا وإصابة 25 ألفًا آخرين بجروح.

وبعد أسابيع عدة من الهدوء في الاحتجاجات بفعل حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها "ميليشيات" وفق الأمم المتحدة، فإن الانتفاضة عادت لتُستأنف الأحد.
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