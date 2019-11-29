العراق.. الأمم المتحدة قلقة من استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وتدعو للتهدئة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريس، اليوم الجمعة، عن قلقه بشدة إزاء التقارير التي تفيد بالاستخدام المتكرر للذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العراق وهو ما أدى لزيادة عدد القتلى والمصابين.



وقال جويتيرس في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة: "قلقون بشدة من استخدام الذخيرة الحية، ونحث جميع الأطراف على الابتعاد عن العنف والاشتراك في حوار سلمي وذي معنى لمصلحة العراق وشعبه".



وأضاف البيان: " نكرر دعوتنا للسلطات العراقية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين وسرعة التحقيق في جميع أعمال العنف".



يأتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات العارمة في محافظات الجنوب العراقي، لا سيما كربلاء والنجف وذي قار، الذي خلف خلال الأيام القليلة الماضية عشرات القتلى ومئات الجرحى.



وقطع محتجون عددا من الشوارع الرئيسية والتجارية وسط كربلاء، ومنها شارع الضريبة وشارع الإسكان وشارع الجاير وشارع السناتر، حسب مصادرنا.



ولليوم الثاني على التوالي، تموج مدينة النجف جنوبي العراق بمظاهرات حاشدة، الخميس، قتل خلالها 10 أشخاص وأصيب المئات بالطلق الناري والاختناق بالغاز، في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين.