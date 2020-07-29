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ثقافة

القومي للطفل يحتفل بالعيد فى الحديقة الثقافية وقناة يوتيوب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة د. هشام عزمي بعيد الأضحى المبارك وذلك خلال أيامه الأربعة على قناة اليوتيوب،  كما يحتفل ثالث ورابع يوم العيد بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، وذلك تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وقال الكاتب محمد ناصف رئيس المركز، إن قناة المركز على اليوتيوب ستعرض كل يوم 4 فقرات متنوعة عن عيد الأضحى من الساعة الثالثة عصرا ولمدة أربع ساعات، حيث تقدم في أول أيام العيد: "خروف العيد نطح أبلة عطية" في "حكايات أبلة عطية"، ومظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في مختلف العصور في برنامج "من زمااااان"، وبطاقات تهنئة بعيد الأضحى المبارك يقدمها أطفال المركز القومي لثقافة الطفل في برنامج "معلومة في رسمة"، وتقدم الطفلة شهد محمد معوض "الفتة" في برنامج "الشيف الصغير"، ثاني أيام العيد: "الأراجوز نجم النجوم" في "الأراجوز يعظ"، وجبة "الفتة" في برنامج "حكاية وجبة"، "عيدك لايت" في "عيشها لايت"، ورشة خروف العيد بالكورشية، وفي ثالث أيام العيد: عرض فريق الحديقة للفنون الشعبية، عرض مسرحية العرائس "الفيل المتمرد"، و"عيد الأضحى" في برنامج "هل تعلم؟ مع لولو ومورا"، ويقدم الطالب أحمد صلاح عوض "الرقاق" في "الشيف الصغير"، وفي اليوم الرابع: أغنية "أراجووووز" في " الرسم بالموسيقى"، وحكي حدوتة من إصدارات المركز في "حواديت مصرية"، وعرض مسرحية "الأراجوز الكسلان"، وورشة "حُليّ للبنات" بالكورشية.

أما برنامج المركز بالحديقة الثقافية ثالث ورابع أيام العيد لمدة يومين من الساعة السادسة مساء حتى الثامنة مساء.

وأكد ناصف أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث ستكون أعداد الجماهير في إطار النسبة المسموح بها وهي ٢٥% من الأعداد المعتادة.

وسيتم تقديم عدد كبير من الفقرات الفنية الممتعة خلال اليومين؛ وهي: فقرة الساحر، الأراجوز، عرض فني يقدمه فريق الحديقة من ذوي الهمم، عرض فني يقدمه فريق الحديقة للفنون الشعبية، وعرض "عرائس"، وعرض فيلم كرتون "قصة سيدنا إسماعيل".


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