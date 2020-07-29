بـ فستان قصير.. دينا الراقصة تستعرض جمالها على إنستجرام





وظهرت دينا ، بفستان قصير باللون السود، ومطعم بمجموعة من النقشات البسيطة وهو ما أبرز جمالها وأناقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا في الماكياج على اللون البينك للعيون الذى يبرز جمال ملامحها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح.





كما اختارت تسريحة الشعر الويفي لشعرها الأسود القصير لتتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة الجذابة.