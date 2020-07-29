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مرأة

بـ فستان قصير.. دينا الراقصة تستعرض جمالها على إنستجرام

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:21 م
دينا الراقصة
دينا الراقصة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة دينا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز جمالها.

وظهرت دينا، بفستان قصير باللون السود، ومطعم بمجموعة من النقشات البسيطة وهو ما أبرز جمالها وأناقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا في الماكياج على اللون البينك للعيون الذى يبرز جمال ملامحها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح.

كما اختارت تسريحة الشعر الويفي لشعرها الأسود القصير لتتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة الجذابة.
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