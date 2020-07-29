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اقتصاد

محمد حسني: الإصلاحات الاقتصادية لـ السيسي أهم ملامح مصر الحديثة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال محمد عادل حسني، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز لمطالب الشعب وقاد الوطن الى مرحلة  جديدة  من الأمن والأمان والاستقرار ليصبح مؤسس التجربة المصرية الحديثة .

وأكد «حسني» فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد، أن التحديات كانت صعبة وما زالت مستمرة إلا أن إرادة المصريين وقوة تحملهم وإيمانهم بالمستقبل الدافع الأساسي فى تجاوز هذه التحديات وتحويلها الى فرص حقيقية تحقق النمو والتنمية حتى فى أصعب الظروف .

واضاف، تحمل الشعب بمنتهى المسؤولية تبعات الإصلاح الاقتصادي واليوم ورغم الظروف الدولية والاقليمية والمشاكل الاقتصادية نري تنمية حقيقية فى  مختلف المجالات فى مشروعات قومية عملاقة استوعبت الملايين من أعداد العاملين وخاصة العائدين من الدول المحيطة والتى تئن تحت وطأة الارهاب والحروب الاهلية.

وقال رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن  مشروعات البنية التحتية من أهم ملامح فترة البناء والإصلاح التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية هذه المشروعات فى دوران الإنتاج والتشغيل خاصة مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة وشبكات الكهرباء والمياه والطرق والكباري بالإضافة الى مشروعات المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى في الصناعة والزراعة والإسكان فضلا عن مشروعات التنمية المجتمعية المتمثلة فى  التأمين الصحي الشامل وإصلاح  نظام التعليم وبرامج الحماية الاجتماعية  

ودعا حسني كافة أطراف المجتمع الى التكاتف وتجديد العزم والإصرار على مواصلة البناء والوقوف خلف القيادة السياسية والدولة  من اجل استمرار الإصلاح والمشاركة فى بناء مصر الحديثة والقوية التى تعتمد على سواعد ابنائها المخلصين وتعمل على صنع مستقبل افضل للاجيال القادمة .

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