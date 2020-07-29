AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

موجز السوشيال ميديا: ريا أبي راشد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. عمر كمال يهنئ متابعيه بعيد الأضحى .. محمد رمضان يشارك جمهوره صورة مع أولاده

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:32 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:



نشرت الإعلامية رايا ابى راشد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




نعى الفنان محمد محسن الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 82 عامًا.




نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع أولاده على وكنز، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".




هنأ الفنان عمر كمال جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام " بعيد الأضحى المبارك .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا: أحدث ظهور لريهام عبد الغفور.. علي ربيع ينشر فيديو من عمر ودياب.. ورامز جلال يشارك جمهوره بفيديو جديد

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان على السوشيال ميديا

زى القمر.. منى ذكي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد رمضان في أحدث ظهور مع أولاده على حمام السباحة.. شاهد

موجز السوشيال ميديا: نائب رئيس الإمارات ينعى طبيب الغلابة.. محمد محسن يهنئ هبة مجدى بعيد ميلادها

علي وكنز.. محمد رمضان يشارك جمهوره صورة مع أولاده

ترشيحاتنا

بشرط إعادة تقييم السعر.. الحكومة توافق على تحديد آليات التعامل على الأراضي السابق تخصيصها لشركات الاستثمار

دار الإفتاء تنشر أوضاع صلاة عيد الأضحى جماعة في المنزل.. شاهد

رئيس الوزراء: الاستمرار في غلق الشواطئ والمتنزهات العامة

السيسى يصدق على تعديل أحكام قانون الدفاع الشعبي والتربية العسكرية

انفراد.. أول رادار في مصر يفرق بين سرعة الملاكي والنقل.. يكشف السيارات المسروقة ويسجل 30 ألف مخالفة

تشغيل القطارات الجديدة غدا بأسعار جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تعب.. طريقة عمل فتة الكوارع اللذيذة

أكثر من 3 فناجين خطر على الصحة.. كيف تتجنب أضرار القهوة؟

بـ الأوف شولدر.. عائشة بن أحمد بإطلالة صيفية تبرز جمالها