موجز السوشيال ميديا: ريا أبي راشد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. عمر كمال يهنئ متابعيه بعيد الأضحى .. محمد رمضان يشارك جمهوره صورة مع أولاده













نشرت الإعلامية رايا ابى راشد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

















نعى الفنان محمد محسن الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 82 عامًا.

















نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع أولاده على وكنز، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".













هنأ الفنان عمر كمال جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام " بعيد الأضحى المبارك .





نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية: