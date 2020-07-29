قيادي بـ مستقبل وطن: قانون البنك المركزى الجديد يحقق نقلة نوعية بالقطاع المصرفى





واضاف أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، و يكرس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكار، وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.



وأوضح سوس، في تصريحات له، أن قانون البنك المركزى، سيحقق نقلة نوعية للقطاع المصرفى، وسيسهم فى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتطويره وتدعيم قدراته التنافسية، بما يؤهله إلى المنافسه العالمية وتحقيق طموحات الدولة فى النمو والتقدم الاقتصادى، إضافة المزيد من الخدمات المواكبة للتطورات العالمية، بجانب منح عملاء القطاع المصرفى مزيدا من الحماية بشكل أكبر، بالإضافة إلى استحداث إدارة لتلقى شكاوى عملاء القطاع المصرفى.



وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن إقرار القانون من مجلس النواب خطوة جديدة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، ويعد خطوة إيجابية جديدة لاستكمال درب الإصلاحات الاقتصادية التى تبناها ونفذها البنك المركزى المصرى خلال الفتره السابقة، التى تؤدى إلى الاستقرار المالى والنقدى، وتنهض بمستوى أداء الجهاز المصرفى المصرى، مشيرا إلى أنه تم صياغة القانون على أعلى مستوى من حيث انتهى منه الآخرون فى العالم، وتم بذل جهد كبير فيه من حيث مناقشته على جميع المستويات.



أكد الدكتور سامي فتحي سوس أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى الجديد، يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره، وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية