صبري فواز يروج لـ مملكة إبليس بطريقة مشوقة.. شاهد

روج الفنان صبري فواز لمسلسل مملكة إبليس الجزء الثاني المقرر عرضه على أحدى المنصات الإلكترونية.

ونشر صبرى فواز صورا من المسلسل عبر حسابه على إنستجرام وكتب عليها:"إبليس راجع".

وتبدأ غدا منصة شاهد في عرض الجزء الثاني من مسلسل مملكة إبليس بشكل حصري، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة: غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، فيدرا، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.

وتدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي أبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي أبليس، تغيّر موازين القوة.