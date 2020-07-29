العثور على صاحب ورشة رخام مشنوقاً بالشرقية

عثر أهالي قرية المهديةالتابعة لمركز ومدينة ههيا ،اليوم، على صاحب ورشة رخام، مشنوقا داخل ورشته، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتم إخطار نيابة ههيا والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة ههيا بالعثور على "أحمد ع " 38 سنة صاحب ورشة لقص وتصنيع الرخام ومقيم قرية المهدية دائرة مركز ههيا، مشنوقا داخل ورشته.





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وعلي الفور انتقل ضباط مباحث ههيا لموقع البلاغ، وتم إخطار النيابة العامة بههيا، والتى قررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.