AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حمدي عبد العزيز: 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:52 م
البترول
البترول
Advertisements
البهي عمرو
قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، موضحًا أن الدولة تسعى طول الوقت للتوسع فى اكتشافات البترول.

وأضاف متحدث البترول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الـ12 اتفاقية موزعة فى مناطق متفرقة فى الصحراء الغربية، وشرق البحر المتوسط، وأرض البحر المتوسط، وفى البحر الأحمر.

ولفت إلى أن المناطق التى تم فيها الاكتشافات مبشرة، مؤكدا أن الهدف من تلك الاكتشافات هو زيادة الاحتياطى البترولى والبترول بشكل عام، وبالتالي يكون هناك زيادة فى الايرادات للدولة.

وأوضح أن الاستثمارات تأثرت فى الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ان الانشطة البترولية بمصر لم تتوقف خلال أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المستثمرين والشركات العالمية يعلمون بكل جدية مع مصر، ولذلك التعاون لم يتوقف، مؤكدا أن الـ 12 اتفاقية موقعة مع شركات كبيرة جدا وجديدة، ومنها شركات أمريكية.

وأكد أن وزارة البترول تتعاون مع شركات جديدة لاكتساب مزيد من المهارات ومعرفة كل ما هو جديد، منوها إلى أن انتاج مصر فى اليوم يبلغ أكثر من 7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن " اكتشافات الخير" بحقل بشروش للغاز الطبيعى ينتج 32 قدم مكعب يوميًا وهو ما يعد بشرة خير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"البترول": 7 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز باستثمارات 975 مليون دولار

قطاع البترول خلال 2190 يوما لرئاسة السيسي.. طفرة في الغاز الطبيعي ومشروعات عملاقة خلال 6 سنوات

البترول: طرحنا مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر وكبرى الشركات العالميى تعمل في مصر

قطاع البترول أثناء وعقب الإخوان.. من 6.2 مليار دولار ديونا إلى أعلى نسبة إنتاج في التاريخ

منطقة بشروش.. التفاصيل الكاملة لاكتشاف الغاز الجديد بمصر اليوم

البترول: 32 مليون قدم مكعب إنتاجا يوميا لحقل بشروش للغاز

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الاستمرار في غلق الشواطئ والمتنزهات العامة

رئيس الوزراء: سنعود للإغلاق حال تزايد عدد إصابات فيروس كورونا

خروج قطار عن مساره في أريزونا الأمريكية واشتعال النيران بعرباته.. فيديو وصور

جيهان العسال: يجب منع التجمعات وارتداء الكمامة لمنع تفشى كورونا فى العيد

عودة الجثمانين وإعانات لأسرهما.. نائب يكشف تطورات في مقتل مصرييَن على يد سعودي

حبس فتاة التيك توك منار سامى 3 سنوات مع الشغل وغرامة 300 ألف جنيه

AdvertisementS

الذهب يسجل ارتفاعًا جديدًا.. عيار 24 يقترب من 1000 جنيه للجرام

توقف مباراة الزمالك وطلائع الجيش بعد انطلاقها بـ دقيقة.. اعرف السبب

بعت الغسالة والتلاجة.. والدة فتاة التيك توك تنهي إجراءات دفع الكفالة

دعاء يوم التروية مستجاب ويفرج الهم

بعد رسالتها إلى الرئيس السيسى.. أشرف زكى يرد بقوة على حنان شوقى

عودة الجثمانين وإعانات لأسرهما.. نائب يكشف تطورات في مقتل مصرييَن على يد سعودي

خروج قطار عن مساره في أريزونا الأمريكية واشتعال النيران بعرباته.. فيديو وصور

القصة الكاملة لأزمة حنان شوقى.. الفنانة تستغيث بالرئيس السيسي.. وأشرف زكى يرد بقوة

تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن كورونا

شوبير لـ فاروق جعفر: آسفين يا كابتن.. وإيه علاقة بطولات الزمالك ورئيسه بتصريحاتك؟

حبس مجدي عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه في قضية الميراث

بشرط إعادة تقييم السعر.. الحكومة توافق على تحديد آليات التعامل على الأراضي السابق تخصيصها لشركات الاستثمار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تهملها.. 8 أعراض مبكرة لمرض السكري

في موسمها.. أهم فوائد المانجو للبشرة والصحة

بـ الورود الأنيقة.. أمل حجازي تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة