حمدي عبد العزيز: 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول ، إن هناك 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، موضحًا أن الدولة تسعى طول الوقت للتوسع فى اكتشافات البترول.





وأضاف متحدث البترول خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الـ12 اتفاقية موزعة فى مناطق متفرقة فى الصحراء الغربية، وشرق البحر المتوسط، وأرض البحر المتوسط، وفى البحر الأحمر.





ولفت إلى أن المناطق التى تم فيها الاكتشافات مبشرة، مؤكدا أن الهدف من تلك الاكتشافات هو زيادة الاحتياطى البترولى والبترول بشكل عام، وبالتالي يكون هناك زيادة فى الايرادات للدولة.





وأوضح أن الاستثمارات تأثرت فى الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ان الانشطة البترولية بمصر لم تتوقف خلال أزمة فيروس كورونا.





وأشار إلى أن المستثمرين والشركات العالمية يعلمون بكل جدية مع مصر، ولذلك التعاون لم يتوقف، مؤكدا أن الـ 12 اتفاقية موقعة مع شركات كبيرة جدا وجديدة، ومنها شركات أمريكية.





وأكد أن وزارة البترول تتعاون مع شركات جديدة لاكتساب مزيد من المهارات ومعرفة كل ما هو جديد، منوها إلى أن انتاج مصر فى اليوم يبلغ أكثر من 7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي.





وأشار إلى أن " اكتشافات الخير" بحقل بشروش للغاز الطبيعى ينتج 32 قدم مكعب يوميًا وهو ما يعد بشرة خير.