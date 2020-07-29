AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

24 محضرا ومصادرة 772 كيلو لحومًا لذبحها خارج المجزر في الفيوم

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:36 م
مصادرة 772 كيلو لحوم
مصادرة 772 كيلو لحوم لذبحها خارج المجزر في الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن تحرير 24 محضرًا، وضبط ومصادرة 772 كيلو جراما من اللحوم، تم ذبحها خارج المجازر الحكومية وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات المكبرة التي شنتها اللجنة المشكلة للمرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، اليوم، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.


قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللجنة قامت اليوم بحملة مكبرة على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم بمركزي الفيوم وسنورس، أسفرت عن تحرير 24 محضرًا وضبط ومصادرة لحوم بإجمالي وزن  772 كيلو جراما، بواقع 635 كيلو جرام لحم بقري و"كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط 137 كيلو جرام لحوم بقرى ذبيح خارج المجازر، مشيرًا الى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.






وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الدكتورة منى رأفت مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري تفقدت مجزر إطسا، للتأكد من جاهزيته لإستقبال المذبوحات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم التأكد من توافر الأختام والمادة السرية اللازمة للعمل بالمجزر، مع توفير العمالة اللازمة لنظافة المجزر أولًا بأول، فضلًا عن التأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجزر إستعدادًا لاستقبال أكبر عدد من الأضاحي، مع تقديم خدمة الذبح المجاني للأهالي والجمعيات الخيرية، طوال أيام العيد.


الجدير بالذكر، أن محافظ الفيوم خلال اجتماعه ـ أمس الاول ـ لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجه بتشكيل لجنة من مديريات الطب البيطري، والصحة، والتموين، والأوقاف، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة البيئة بالديوان العام، للمرور الدوري على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية.
24 محضرا ومصادرة 772 كيلو لحومًا لذبحها خارج المجزر في الفيوم
24 محضرا ومصادرة 772 كيلو لحومًا لذبحها خارج المجزر في الفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط نصف طن لحوم فاسدة بـ7 محال جزارة بدمياط الجديدة..صور

خلال النصف الأول من 2020.. الزراعة: ضبط 1084 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

مصادرة 577 كيلو لحوم متنوعة فاسدة في الدقهلية

محافظ الدقهلية: ضبط 1000 علبة سجائر و310 كيلو لحوم في حملة مشتركة للطب البيطري والتموين

تحرير 13 محضرا وضبط ومصادرة 400 كيلو لحوم بالفيوم

قبل العيد..ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية فى حملات تموينية بالشرقية

ترشيحاتنا

بشرط إعادة تقييم السعر.. الحكومة توافق على تحديد آليات التعامل على الأراضي السابق تخصيصها لشركات الاستثمار

الحكومة : إغلاق الشواطئ العامة خلال عيد الاضحى المبارك

السيسى يصدق على تعديل أحكام قانون الدفاع الشعبي والتربية العسكرية

استياء في الأهلي بسبب تقليص صلاحيات سيد عبدالحفيظ

الأهلي يؤمن نجومه ويغلق الأبواب علي الزمالك

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد .. معناها ووقتها.. فيديو

AdvertisementS

الذهب يسجل ارتفاعًا جديدًا.. عيار 24 يقترب من 1000 جنيه للجرام

كيف نجحت الدولة في تجنب السيناريو الأوروبي والأمريكي مع كورونا.. رئيس الوزراء يوضح

توقف مباراة الزمالك وطلائع الجيش بعد انطلاقها بـ دقيقة.. اعرف السبب

بعت الغسالة والتلاجة.. والدة فتاة التيك توك تنهي إجراءات دفع الكفالة

بعد رسالتها إلى الرئيس السيسى.. أشرف زكى يرد بقوة على حنان شوقى

دعاء يوم التروية مستجاب ويفرج الهم

القصة الكاملة لأزمة حنان شوقى.. الفنانة تستغيث بالرئيس السيسي.. وأشرف زكى يرد بقوة

خروج قطار عن مساره في أريزونا الأمريكية واشتعال النيران بعرباته.. فيديو وصور

عودة الجثمانين وإعانات لأسرهما.. نائب يكشف تطورات في مقتل مصرييَن على يد سعودي

تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن كورونا

100 حساب.. حسن شاكوش يروج لأغنيته الجديدة بصحبة أحمد سعد.. والنقابة تتوعد.. فيديو

شوبير لـ فاروق جعفر: آسفين يا كابتن.. وإيه علاقة بطولات الزمالك ورئيسه بتصريحاتك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق منزلية فعالة لـ علاج الفشل الكلوى

جددي سفرتك.. تتبيلة مميزة لـ لحم العيد

لا تهملها.. 8 أعراض مبكرة لمرض السكري