24 محضرا ومصادرة 772 كيلو لحومًا لذبحها خارج المجزر في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن تحرير 24 محضرًا، وضبط ومصادرة 772 كيلو جراما من اللحوم، تم ذبحها خارج المجازر الحكومية وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات المكبرة التي شنتها اللجنة المشكلة للمرور على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، اليوم، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.









قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللجنة قامت اليوم بحملة مكبرة على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم بمركزي الفيوم وسنورس، أسفرت عن تحرير 24 محضرًا وضبط ومصادرة لحوم بإجمالي وزن 772 كيلو جراما، بواقع 635 كيلو جرام لحم بقري و"كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط 137 كيلو جرام لحوم بقرى ذبيح خارج المجازر، مشيرًا الى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

























وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الدكتورة منى رأفت مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري تفقدت مجزر إطسا، للتأكد من جاهزيته لإستقبال المذبوحات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم التأكد من توافر الأختام والمادة السرية اللازمة للعمل بالمجزر، مع توفير العمالة اللازمة لنظافة المجزر أولًا بأول، فضلًا عن التأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجزر إستعدادًا لاستقبال أكبر عدد من الأضاحي، مع تقديم خدمة الذبح المجاني للأهالي والجمعيات الخيرية، طوال أيام العيد.









الجدير بالذكر، أن محافظ الفيوم خلال اجتماعه ـ أمس الاول ـ لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجه بتشكيل لجنة من مديريات الطب البيطري، والصحة، والتموين، والأوقاف، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة البيئة بالديوان العام، للمرور الدوري على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية.