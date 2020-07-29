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أخبار البلد

65 سنة.. المنيرة العام تجري جراحة تثبيت كسر لـ مريض كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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محمد غالي
أجرت مستشفى المنيرة العام جراحة عاجلة لـ مريض التهاب رئوي واشتباه كورونا يبلغ من العمر ٦٤ عاما، ويعاني من كسر اسفل مفصل الفخد الأيمن، وتم إجراء الجراحة بعد تجهيز المريض وتثبيت الكسر بشرائح ومسامير.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود الفرق الطبية بالمستشفى في مكافحة فيروس كورونا المستجد، والقيام بالعمليات الجراحية لمرضي الفيروس.  

وأجري الجراحة رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور علي محمد علي، ودكتور علي محمد رئيس القسم ، والدكتور علي رجب مقيم عظام، والتخدير الدكتور احمد ابراهيم اخصائي تخدير، تحت اشراف مدير العمليات الدكتور اسامة الأمين. 

وتستعد مستشفي المنيرة العام لاستقبال عيد الاضحي المبارك بالحرص علي تنظيم عمل الاطقم الطبية وتوافر جميع الفرق واتباع اجراءات مكافحة العدوي وتوافر اكياس الدم وكافة المستلزمات الطبية والادوية، وذلك في اطار حرص وزارة الصحة علي تقديم افضل خدمة طبية.
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