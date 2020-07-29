السفير الروسي بالقاهرة: الجماعات الإرهابية في ليبيا تشكل خطرا على الجميع.. فيديو





وتابع خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أنه نتيجة لهذه التدخلات حدث غياب وهدم الدولة الليبية، معقبا: روسيا تتفهم جيدا قلق مصر فيما يخص أمنها القومي، كما أننا نعلم جيدا أن ليبيا يتواجد بها العديد من الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا على مصر والعديد من الدول بما فيها روسيا.





وواصل قائلا: روسيا تهتم بأنها تحد من هذه الجماعات الإرهابية وتأمل بخروجها من ليبيا وكل الدول الأخرى، معقبا: وعلى هذا الأساس يتم الحديث دائما بيننا وبين مصر، متابعا: اليوم جمعني حديث مع وزارة الخارجية المصرية، وذلك فيما يخص الشأن الليبي.





وأضاف أن الرئيس السيسي والرئيس الروسي جمعتهما مكالمة في الـ8 من يونيو، وذلك للحديث عن الشأن الليبي، كما أن الرئيس الروسي قام بدعم المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية.

قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي في القاهرة، إن روسيا تتعامل بشكل مقرب مع مصر فيما يخص حل الأزمة الليبية، متابعا: أن الوضع في ليبيا بدأ يتدهور منذ عام 2011، وحتى قبل عام 2011 كان هناك بادرات تشير إلى حدوث تصدعات في ليبيا، وذلك منذ التدخل الأمريكي في الشؤون الليبية.