أسوان يخسر وديا أمام وادى دجلة 3/2 فى خامس مبارياته الودية

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/2 ، في المباراه التى انتهت بملعب إتحاد الشرطة ، ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى الممتاز .

احتسب حكم اللقاء محمد الصباحى أربع ركلات جزاء خلال المباراة منهم ثلاثة لصالح وادى دجلة أنقذ مسعد عوض حارس أسوان واحدة وتم تسجيل إثنين





سجل أهداف وادى دجلة أحمد سعيد وعبد الكبير الوادى ورجب عمران و





وفتتح أسوان أهداف المباراة عن طريق أحمد صغيرى وسجل الهدف الثانى فادى فريد من ركلة جزاء.

وخاض فريق أسوان أربع مباريات ودية قبل هذه الودية الخامسة، بمعسكر الاستعداد لاستئناف الدورى أمام الإسماعيلي، وانتهت بالتعادل 1/1 وأمام المقاولون وانتهت بنفس النتيجة ،وإنبى الخميس 23 /7 وانتهت بالتعادل 1/1، والمقاولون العرب بالأمس وأنتهت بالتعادل الايجابي 1/1.

و يحصل لاعبو أسوان على إجازة يومين الخميس والجمعة لعيد الأضحى ويعود الفريق للتدريب مساء السبت ويواجة الإنتاج الحربى وديا الاثنين 3 أغسطس إستعدادا لإستئناف الدورى بمواجهة مصر المقاصة 9أغسطس .