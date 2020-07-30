حسام حسني: الإعلان عن توفر لقاح واقٍ من كورونا بمشاركة مصرية قريبا .. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه في القريب العاجل سيكون هناك بشري سارة للمصريين بخصوص توافر لقاح لفيروس كورونا، مؤكدا أن مصر نجحت في السيطرة علي فيروس كورونا.









وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية بـ برنامج آخر النهار المذاع علي قناة النهار، ان النجاح بالنسبة لنا هو حماية جميع المواطنين لحين قدوم اللقاح الواقي من الاصابة بفيروس كورونا قريبا جدا ومصر سيكون لها دور قوي ومشاركة قوية في توفير لقاح لفيروس كورونا .









حسام حسني ، أن جميع الكلمات التي تصدر من القيادة السياسية لها معني ويجب علينا حماية أنفسنا والالتزام بالتباعد الاجتماعي. وأوضحأنفسنا









وتابع: الخطر الأساسي يأتي من اليد وبالتالي يجب غسلها بالصابون لمدة 30 ثانية وان يكون الكحول متواجدا باستمرار .









وأكمل: من الضروري ان نقوم بالتخلص من الماسك بالطريقة الصحيحة حتى لا ينقل العدوى لأى شخص.









وأشار الى اننا لدينا 3 مؤشرات جيدة الاولي ان ارقام الاصابات تقل وأرقام الوفيات تقل أيضا وأرقام الشفاء عالية وستزداد خلال الايام المقبلة.