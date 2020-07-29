5 ممنوعات وإجراءات من الكاف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" إقامة مباريات نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بنظام المباراتين ذهاب وإياب.





وأضاف الكاف في بيان رسمي أن تكون مباراة الذهاب يومي 25 و 26 سبتمبر في الدار البيضاء بينما تكون مباراتي الإياب في القاهرة يومي 2و3 أكتوبر .





ووضع الاتحاد الافريقي موعدا لإقامة مباراة النهائي على ان تكون احد يومي 16 أو 17 أكتوبر حسب المتأهلين للمباراة النهائية .





فإذا تأهل الأهلي والزمالك فإن المباراة النهائية ستقام في القاهرة وإذا تأهل الوداد والرجاء فإن المباراة ستقام بالدار البيضاء وفي حال تأهل فريق من المغرب وفريق مصري فإن المباراة النهائية ستكون في ملعب محايد.





وفتح الاتحاد الافريقي لكرة القدم الباب أمام الملاعب لاستضافة المباراة النهائية من البطولة بدءا من اليوم وحتى 10 أغسطس .





ويلعب فريق بيراميدز أمام حوريا كوناكري الغيني علي ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بينما يواجه فريق نهضة البركان منافسه حسنية اغادير علي ملعب مولاي عبدالله في الرباط.





وسيجري الكاف 5 إجراءات احترازية قبل خوض غمار نصف النهائي خوفا من تفشي الكورونا





1- الدخول من أماكن مختلفة إلى أرضية الملعب بحيث لا يدخل الفريقان من نفس الممر مع مراعاة التباعد بين غرف الملابس

2- إجراء مسحة قبل المباراة للتأكد من سلامة اللاعبين

3 عدم المصافحة

4- التباعد بين دكة البدلاء

5- مراجعة الكاف لأماكن إقامة الفرق في مصر أو المغرب والتأكد من مدى إجراء التباعد لسلامة اللاعبين







