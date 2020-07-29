AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

5 ممنوعات وإجراءات من الكاف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:55 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" إقامة مباريات نصف نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا بنظام المباراتين ذهاب وإياب. 

وأضاف الكاف في بيان رسمي أن تكون مباراة الذهاب يومي 25 و 26 سبتمبر في الدار البيضاء بينما تكون مباراتي الإياب في القاهرة يومي 2و3  أكتوبر . 

ووضع الاتحاد الافريقي موعدا لإقامة مباراة النهائي على ان تكون احد يومي 16 أو 17 أكتوبر حسب المتأهلين للمباراة النهائية . 

فإذا تأهل الأهلي والزمالك فإن المباراة النهائية ستقام  في القاهرة وإذا تأهل الوداد والرجاء فإن المباراة ستقام بالدار البيضاء وفي حال تأهل فريق من المغرب وفريق مصري فإن المباراة النهائية ستكون في ملعب محايد. 

وفتح الاتحاد الافريقي لكرة القدم الباب أمام الملاعب لاستضافة المباراة النهائية من البطولة بدءا من اليوم وحتى 10 أغسطس .

ويلعب فريق بيراميدز أمام حوريا كوناكري الغيني علي ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بينما  يواجه فريق نهضة البركان منافسه حسنية اغادير علي ملعب مولاي عبدالله في الرباط. 

وسيجري الكاف 5 إجراءات احترازية قبل خوض غمار نصف النهائي خوفا من تفشي الكورونا

1- الدخول من أماكن مختلفة إلى أرضية الملعب بحيث لا يدخل الفريقان من نفس الممر مع مراعاة التباعد بين غرف الملابس
2- إجراء مسحة قبل المباراة للتأكد من سلامة اللاعبين 
3 عدم المصافحة
4- التباعد بين دكة البدلاء
5- مراجعة الكاف لأماكن إقامة الفرق في مصر أو المغرب والتأكد من مدى إجراء التباعد لسلامة اللاعبين


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكاف يدرس إقامة مباراة نهائي دوري الأبطال في مصر.. والقرار النهائي بعد أيام

الاتحاد الأفريقي يحدد موعد القيد في البطولات القارية والموسم الجديد

لاعبو الأهلي والزمالك يخضعون لاختبارات كورونا بسبب دوري أبطال أفريقيا

عاجل | الكاف يعلن إقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

صاحب العقل يميز .. أحمد مجاهد يعلق على خطاب الجبلاية للكاف بشأن بطولات أفريقيا

محمد فضل: ندعم كل الأندية المصرية وطلبنا سحب المباراة النهائية للكونفدرالية من المغرب

ترشيحاتنا

أشرس وأشد فتكا.. كيف يترقب العالم الموجة الثانية لـ كورونا

لا ننخدع بانخفاض الأعداد.. أستاذ مناعة: المتعافون من كورونا قد يتعرضون للإصابة مجددا

100 حساب.. حسن شاكوش يروج لأغنيته الجديدة بصحبة أحمد سعد.. والنقابة تتوعد.. فيديو

القصة الكاملة لأزمة حنان شوقى.. الفنانة تستغيث بالرئيس السيسي.. وأشرف زكى يرد بقوة

صوفي أشعلت السوشيال ميديا.. ماذا قالت ابنة عماد محرم بعد أزمة فيلم العفاريت

استشاري تغذية تُحذر من أكل اللحوم المذبوحة قبل مرور 6 ساعات ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

هل نستعد لموجة ثانية من كورونا.. طبيب يكشف حقائق مخيفة

صيام عرفة.. طريقة تحضير بيض أمريكي مع سلطة التونة للسحور