به معجزات رياضية..معبد هيبس قبلة الباحثين في توثيق الأبحاث بالمؤتمرات الدولية

يعد معبد هيبس بالوادي الجديد، أفضل المعابد علي أرض الوادي الجديد ، من حيث الموقع ومكانته التاريخية ،حيث يعتبر قبلة الباحثين ومقصداً لطلاب العلم الباحثين عن التفوق من أساتذة من حيث الموقع ومكانته التاريخية ،حيث يعتبر قبلة الباحثين ومقصداً لطلاب العلم الباحثين عن التفوق من أساتذة وغيرهم من طلبة الماجستير والدكتوراه . الجامعات

تقول الدكتورة نهى سعيد المفتي من مدينة الخارجة ، والمدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط قسم الجرافيك على جائزة أفضل بحث بالمؤتمر الدولي للجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية بشراكة معهد الدراسات التربوية والإسلامية بجامعة مونستر. ألمانيا ومؤسسه aptees الفرنسيه .

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وأكدت مفتي أنها اختارت معبد هيبس كغيرها من الباحثين لعمل بحث يتضمن النسبة الذهبية في النص التجديدي ووحدات حوائط المصري القديم بمعبد هيبس وإمكانية توظيفها في تصاميم مطبوعات معاصرة في كون معبد هيبس نموذجا.





وأوضحت مفتي أن البحث يعد الأول من ناحية الدراسة لمعبد هيبس في تصميم المطبوعات المعاصر .حيث تناول البحث فكره الكريبتو جراف ومدى الاستفادة من اللغز الموجود بها لعمل مطبوعات معاصرة لترويج المعبد سياحيا .





وتابعت أنها وقامت بتصميم بعض الأعمال الإعلانية تطبيقا للبحث مثل بوسترات دعائية وبروشور وغلاف كتاب وشعار المحافظة وشعار للجامعة الوادي الجديد خاضع النسبه الذهبيه متتالية بوفوناتشي وهي من النسب التي تعد من المعجزات الرياضية التي استخدمها المصري القديم.