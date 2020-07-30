السفير الروسي: جماعة الإخوان محظورة في روسيا منذ 2004 ولا نهدف لإنشاء قاعدة بحرية في ليبيا.. فيديو

قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي بالقاهرة، إنه لا يوجد أي خطط لى روسيا فيما يخص إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في ليبيا، معقبا: لم يحدث أي حديث فيمخا يخص هذا الأمر.



وأوضح خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أن هناك اتفاق لوجود قاعدة عسكرية بحرية روسية في الأراضي السورية، حيث لدينا اتفاقيات دولية معلنة بين الجهات الرسيمة فيما يخص هذا الأمر.



وشدد على أن حاليا لا يوجد أي مخططات أو حديث فيما يخص إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في ليبيا، وذلك نتيجة تقسيم ليبيا، متابعا: عندما يتم توحيد ليبيا، وقتها سيختار الليبين أنفسهم مع من سيتعاونون.



وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين محظورة في روسيا منذ عام 2003 أو 2004، لافتا إلى أن روسيا لم تدرج جامعة الإخوان المسلمين فقط بل قامت بإدراج كافة الجماعات الإرهابية



وتابع: قمنا بإدراجها في قائمة الجماعات المحظورة، معقبا قمنا بإدراجها في القائمة قبل أن تقوم مصر بإدراجها.