فتح باب تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم.. 4 أغسطس





وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم تطبيق نفس قواعد وضوابط التحويل الخاصة بالعام الدراسي الماضي ما عدا ، أن يكون تطبيق شرط مناظرة السن حتى نهاية الحلقة الابتدائية فقط ، وان يكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب بجاية ولا يعتد بهذا التحويل إلا بعد موافقة الجهة المنقول إليها الطالب.





واشترطت الضوابط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم (المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات والمدارس الخاصة لغات) النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.





وقالت الوزارة: لا يعتد بإجراءات التحويل دون إرفاق بيان نجاح إلكتروني صادر عن الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف وممهور بشعارها

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب تحويل الطلاب بين المعاهد الازهرية و مدارس وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي الجديد 2020/2021 ابتداءا من 4 أغسطس 2020 ، حتى 3 سبتمبر 2020.