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رياضة

عبد الرازق: حسني عبد ربه أكثر لاعب في تاريخ الإسماعيلي استفاد وأفاد

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:39 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال سيد عبد الرازق نجم الإسماعيلي السابق، إن حسني عبد ربه أكثر لاعب في تاريخ النادي استفاد وأفاد ماديا وكرويا خلال مسيرته.

وأضاف لاعب الإسماعيلي السابق، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten" مع الإعلامي إسلام صادق، أن حسني لاعب مميز وقدم الكثير للنادي الإسماعيلي لكنه استفاد من تواجده داخل النادي كثيرا ماديا وكرويا من خلال مشاركته مع المنتخب الوطني والفوز بألقاب قارية.

وتابع أن حسني كان يريد اللعب للنادي الأهلي لكن ما منعه موقف جماهير الإسماعيلي وراء عدم إتمام الصفقة في هذا التوقيت.
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