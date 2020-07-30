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أخبار العالم

أمريكا تسجل 1440 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة سجلت 1440 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبعد ظهور تحسن بحلول نهاية الربيع، عاود الوباء انتشاره منذ نهاية يونيو، خاصة في جنوب وغرب البلاد.

وفلوريدا هي أكثر المناطق التي تثير القلق، إذ سجلت الأربعاء 216 وفاة إضافية جراء الفيروس، في حصيلة قياسية في الولاية السياحية التي تعاني تباطؤا في إجراء الفحوص ونقصا في تتبع لمخالطي المصابين.

وفي آخر إحصائية للجامعة، وصل معدل الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 4,38 مليون إصابة.
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