محاكمة 4 مديرين في فولكس فاجن بتهمة الاختلاس

قررت محكمة ألمانيا نظر دعوى ضد ثلاثة مديرين سابقين ومدير حالٍ في مجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة للسيارات بتهمة الاختلاس.





كما أعلنت محكمة مدينة براونشفايج الألمانية أن القضية تتعلق باتهامات بشأن مدفوعات مفرطة لمجالس العاملين.

ويشتبه في أن المتهمين الأربعة وافقوا على رواتب ومكافآت مبالغ فيها لخمسة أعضاء في مجلس العمال النافذ لدى الشركة وذلك وفقا للائحة.





ووفقا لبيانات الادعاء العام تصل إلى أكثر 5 ملايين يورو أي ما يصل إلى 5.9 مليون دولار وذلك من فترة مايو 2011 حتى مايو 2016.



ووفقا كما جاء في لائحة الاتهام حصل رئيس مجلس العاملين ، بيرند أوسترلوة على تعويض غير مبرر حيث يصل إلى 3.125 مليون يورو.

كما تفت فولكس فاجن الاتهامات عندما صدرت لائحة الاتهام لأول مرة في نوفمبر 2019 مدعية أنها تستهدف أفراد وليس شركة. اقرأ أيضا







