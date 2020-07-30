موجز السوشيال ميديا.. عمرو دياب يتصدر التريند.. رضوى الشربيني تعلق على واقعة الاغتصاب الجماعي.. دينا الشربيني توجه رسالة لـ عمرو دياب

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:









دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج عمرو دياب، بعد طرح أغنيته الوطنية الجديدة "يا بلدنا يا حلوة".









هنأت الفنانة دينا الشربيني النجم عمرو دياب بعد طرح أغنية "بلدنا يا حلوة" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".









علقت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها على "تويتر"، على واقعة الاغتصاب الجماعي للفتيات بأحد الفنادق.









نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









نشر الإعلامى شريف مدكور صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".







