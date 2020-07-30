AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. عمرو دياب يتصدر التريند.. رضوى الشربيني تعلق على واقعة الاغتصاب الجماعي.. دينا الشربيني توجه رسالة لـ عمرو دياب

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:23 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج عمرو دياب، بعد طرح أغنيته الوطنية الجديدة "يا بلدنا يا حلوة".


هنأت الفنانة دينا الشربيني النجم عمرو دياب بعد طرح أغنية "بلدنا يا حلوة" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


علقت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها على "تويتر"، على واقعة الاغتصاب الجماعي للفتيات بأحد الفنادق.


نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


نشر الإعلامى شريف مدكور صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وظهر شريف مدكور  في الحرم بملابس الحج دون أن يُرفقها بتعليق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاشتاج عمرو دياب يتصدر تويتر.. ومغردون: الأعظم وبلا منازع

الأسطورة الحقيقية.. دينا الشربيني توجه رسالة لـ عمرو دياب بعد طرح أغنيته الجديدة

عيدك في الجنة أحلى.. إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكريات والدها بصورة جديدة

بعد طرح أغنيته الجديدة.. هاشتاج عمرو دياب يتصدر الترند ومغردون: العيد بقى عيدين وخطفت قلوبنا

ترشيحاتنا

فاوتشي يحذر من كورونا: الكارثة لم تأتِ بعد

أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج

على طريقة حمو بيكا.. ميرنا نور الدين تشعل السوشيال ميديا برفقة هند عبد الحليم

احتفالا بمئوية ميلاد فريد شوقي.. قصص الحب والزواج في حياة وحش الشاشة

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 30-7-2020.. فيديو

في ذكرى ميلاده الـ 100.. فريد شوقي أول فنان يغير القوانين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور