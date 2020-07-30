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أخبار البلد

بعد طرح أغنيته الجديدة.. هاشتاج عمرو دياب يتصدر الترند ومغردون: العيد بقى عيدين وخطفت قلوبنا

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:51 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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ميرنا محمود
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج عمرو دياب، بعد طرح أغنيته الوطنية الجديدة "يا بلدنا يا حلوة".

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وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت تغريدات الرواد كالتالى:

العيد بقى عيدين و خطفت قلوبنا 

عمرو دياب الأعظم وبلا منازع ونقطه.

صوت عمرو دياب بيحلى اي اغنيه فكونك متحبهوش تبقى محتاج تتعالج.. 

عمرو دياب دا احسن حاجه ف الدنيا و ميتقارنش بحد والله

مصدر البهجة والسعادة والطاقة الإيجابية ف بلدنا هو وبس

انت موضوع تانى حرفيا فى مكان بعيد عن اى حاجة

مش مجرد اغنيه وخلاص دي اغنيه شامله كل حاجه وهنا تكمن العظمه بجد ، مصر كلها من الدلتا للصعيد لخط القنال لمطروح واسكندرية لسيناء

 اغنيه معانيها كتير مكنش ينفع تطلع بالجمال دا الا من الاسطوره #عمرو_دياب قلب أبيض

انت مش مجرد فنان بنحبه او بنسمعه انت اخ وصديق وعشره عمر حبيبنا على اغانيك وتملى معاك قربت البعيد ، وفارقنا وانت معانا بطبطب علينا ب يومينهم وهايجى غيرهم وتقدر تتكلم ، كنت معانا فى كل احداث وزكريات حياتنا 

يا بلدنا ياحلوه فيها كميه بهجه وفرحه وجمال وترويج للسياحه لجمال مصر وناسها الطيبين وكدا اقدر اقول العيد بقى عيدين بجد الهضبه طول عمره بيفرحنا  

المنصوره كدا دخلت التاريخ وجه مع دموع السعادةورقة ترفرف في الريحقلب أبيضقلب أبيضقلب أبيضعظمه يهضبه والله
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