وزير الصحة البريطاني: أوروبا تشهد موجة ثانية من فيروس كورونا

حذر وزير الصحة البريطانية مات هانكوك من أن قارة أوروبا تشهد تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.









وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذر من وجود "دلائل على موجة ثانية" للفيروس كورونا في أوروبا، حيث دافع عن قرار المملكة المتحدة بإعادة فرض قواعد الحجر الصحي على السفر الإسبانية.

















وأثار قرار بريطانيا بإسقاط إسبانيا من قائمة السفر الآمن لها حربا دبلوماسية بين مدريد ولندن.









وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن حظر المملكة المتحدة الشامل على جميع السفريات غير الضرورية إلى إسبانيا يعد "خطأ" و"غير عادل".









ولكن جونسون أصر على أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تتصرف بسرعة للرد على ما تعتقد أنه تهديدات للقتال الداخلي ضد الفيروس كورونا.









وقال: "ما علينا القيام به هو اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة حيث نعتقد أن المخاطر بدأت في الظهور مرة أخرى".









وأضاف: "لنكن واضحين تمامًا بشأن ما يحدث في أوروبا، بين بعض أصدقائنا الأوروبيين، أخشى أنك بدأت ترى في بعض الأماكن علامات الموجة الثانية من الوباء".









وفي الوقت نفسه، أصر جونسون على أن الأمر متروك للأفراد لتحديد ما إذا كان سيسافر إلى الخارج هذا الصيف وسط تصاعد حالة عدم اليقين.