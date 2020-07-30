205 حالات جديدة.. ليبيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

سجلت ليبيا، اليوم الخميس، أعلى حصيلة يومية في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لوسائل الإعلام الليبية، أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.





وبذلك، يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في مارس الماضي 3222 حالة، بينها 2550 حالة نشطة.





وأضاف المركز الليبي أنه تم تسجيل اربع حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 76 حالة.





كما أحصى المركز 17 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 إلى 596 شخصا.



