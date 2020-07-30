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أخبار العالم

205 حالات جديدة.. ليبيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:44 ص
ليبيا تسجل أعلى حصيلة
ليبيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ليبيا، اليوم الخميس، أعلى حصيلة يومية في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوسائل الإعلام الليبية، أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وبذلك، يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في مارس الماضي 3222 حالة، بينها 2550 حالة نشطة.

وأضاف المركز الليبي أنه تم تسجيل اربع حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 76 حالة.

كما أحصى المركز 17 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 إلى 596 شخصا.

 وقد أصدرت مديرية أمن بنغازي تعليمات احترازية لأيام عيد الأضحى فيما يتعلق بصلاة العيد في المدينة وضواحيها، ونص قرار المديرية السماح بأداء صلاة عيد الأضحى في "15" ساحة فقط، ما يعني منعها في عموم المساجد والساحات بالمدينة ، وقصرها على الساحات المحددة-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمديرية.
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