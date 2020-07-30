محاضرة فنية من فايلر للاعبي الأهلي خلال المران الصباحي

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.





وحرص المدير الفني على توجيه بعض اللاعبين قبل بداية المران، وكذلك تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وتحديد بعض الأمور الفنية.



