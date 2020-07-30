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محافظات

طوارئ بالمستشفيات وعرفة أزمات.. استعدادات مديرية الصحة بمطروح لعيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أعلنت مديرية الصحة بمطروح رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية بالمحافظة وغرفة أزمات طوارئ على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.


وأكد الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن خطة التأمين الطبي الشامل خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وحرصها على صحة وسلامة المواطنين.




وقال إن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وتكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي.


وأشار إلى توافر مخزون جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر أرصدة أكياس الدم من الفصائل المختلفة وجاهزية سيارات الإسعاف بطول الطريق الساحلي.


ووجه للفرق الوقائية بتكثيف الحملات المرورية على المنشآت الغذائية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصا على سلامة المواطنين.


كما شدد على ضرورة متابعة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا.

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