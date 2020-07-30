رئيس الوزراء يشهد تشغيل الطريق الساحلي الجديد بطول 50 كيلو متر

خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشغيل الطريق الساحلي الجديد.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 50 كيلومترًا من الطريق الساحلي الدولي الجديد، منها 10 كيلومترات جنوب مارينا وما يزيد على 38 كيلومترًا جنوب العلمين، لاستخدامها بديلًا للطريق الساحلي القديم المار بالمدينة، والتي نفذت ضمن شبكة الطرق الإقليمية المقترحة للمشروع القومي الثالث من طرق الجمهورية، للربط من مطار برج العرب لمطار العلمين.