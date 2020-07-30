AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد تشغيل الطريق الساحلي الجديد بطول 50 كيلو متر

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
محمود مطاوع
خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشغيل الطريق الساحلي الجديد.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 50 كيلومترًا من الطريق الساحلي الدولي الجديد، منها 10 كيلومترات جنوب مارينا وما يزيد على 38 كيلومترًا جنوب العلمين، لاستخدامها بديلًا للطريق الساحلي القديم المار بالمدينة، والتي نفذت ضمن شبكة الطرق الإقليمية المقترحة للمشروع القومي الثالث من طرق الجمهورية، للربط من مطار برج العرب لمطار العلمين.
وخلال الجولة التفقدية للطريق الساحلي، أوضح الوزير أن الطريق الذى تم افتتاحه يبدأ من الكيلو 94 عند بوابة مارينا واحد وحتى الكيلو 128 على الطريق الساحلى القديم، وبه 4 كبارى تم الانتهاء منها، مشيرًا إلى أنه  باق 50 كيلومتر أخرى حتى يتم غلق من الإسكندرية إلى العلمين، وهي المسافة التي تبدأ من عند مطار برج العرب لبداية الطريق الساحلي الجديد عند مارينا الكيلو 94.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حلم الرئيس منذ أن كان قائدا للمنطقة المركزية بالإسكندرية.. السيسي يفتتح بشائر الخير 3 ويؤكد: أدرنا أزمة كورونا باحترافية

الجزار: الإسكندرية بوابة مصر السياحية والثقافية.. وتحويل المخططات الاستراتيجية إلى مشروعات تنموية على أرض الواقع

رئيس الوزراء: الانتهاء من الطريق الدائري الأوسطي هذا العام

مدينة عالمية على أرض مصرية.. الإسكان تنشئ 20 برجا بـ العلمين الجديدة.. تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بين شقق وفيلات.. والجزار: ستتحول لمقصد سياحي عالمي

وزير الإسكان: بدء تنفيذ 5 أبراج جديدة وتشطيب 15 أخرى في العلمين الجديدة

وزير الإسكان لـ مدبولي: بدء تنفيذ 5 أبراج جديدة في العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

مرور المنيا: جهود مكثفة لتسهيل الحركة المرورية بالصحراوي الشرقي وإعادة السيولة إلى طبيعتها

دعاء يوم عرفة .. 8 كلمات أوصى بها النبي تعرف عليها

طريقة عمل الحواوشي وسر تحضيره كالمطاعم

خالد جلال: اتظلمت في الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل مرتضى منصور في التشكيل

واتساب يعمل على ميزة جديدة تلقى إعجاب الجميع.. تعرف عليها

شيشة في الصحراء وسلفي.. توقف الحركة المرورية على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. تعرف على سعر فستان نجوى كرم فى أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور