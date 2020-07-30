يسرا تروج لـ فيلم صاحب المقام.. شاهد

ونشرت يسرا من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام" بوستر لها من الفيلم وعلقت عليه قائلة: "فيلم #صاحب_المقام حصريا على @shahid.vod.. يارب يعجبكم #Youssra #يسرا".

تصدر فيلم "صاحب المقام" مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامنًا مع عرضه على منصة شاهدالإلكترونية اليوم الخميس، قبل عرضه في السينمات.









"صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.



