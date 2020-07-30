القائمة الوطنية تدعو المصريين للمشاركة فى انتخابات الشيوخ.. فيديو

فيديو دعائيا ضمن حملة الدعاية الانتخابية الخاصة بها لانتخابات مجلس الشيوخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لدعوة المصريين للمشاركة في انتخابات الشيوخ ، والتأكيد على أن صوت الناخب أمانة لمستقبل مصر. أطلقت القائمة الوطنية "من أجل مصر









وتضمن الفيديو لوجوهات المشاركين في القائمة من أحزاب والتي يصل عددها لـ 11 حزبًا، وتتمثل فى حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الوفد، وحزب الحركة الوطنية المصرية، وحزب حماة الوطن، وحزب مصر الحديثة، وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب المؤتمر، وحزب التجمع، وحزب الحرية المصري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.





واختتمت القائمة الفيديو الدعائى بالدعوة لاختيار قائمتها لاستكمال الإنجازات التى بدأت فيها مصر خلال الفترة الماضية وستحرص القائمة على المضي فيها.





يذكر أنه انطلق الأحد الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.