السعودية تسجل 1629 إصابة جديدة بكورونا و2629 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس تسجيل 1,629 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الصحة السعودية أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة ارتفع إلى 274,219 حالة.



وبلغ إجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا بالمملكة إلى 401789 حالة، منها 2004 حالة حرجة.



وأعلنت الصحة السعودية عن تسجيل (2629) حالة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين إلى ( 231,198) حالة تعافي.



وتابعت صحة المملكة أن، فيما إجمالي الوفيات في المملكة ارتفع إلى (2842) حالة بعد تسجيل (26) حالة وفاة جديدة.

