FOTON تنضم لعائلة شركة توزيع وسائل النقل غبور والغلبان

أعلنت شركة توزيع وسائل النقل غبور والغلبان في مقتبل الشهر الحالي عن انضمام علامة فوتون التجارية والتي تعتبر من العلامات الرائدة في صناعة المركبات التجارية وذلك فيما يعد امتدادا لنجاح الشركة في الاستحواذ على حصة سوقية في هذا المجال.









ومنذ نشأتها تسعى شركة توزيع وسائل النقل «TVD» إلى تقديم نموذج فريد وناجح لشركات توزيع المركبات التجارية في مصر. وتقدم الشركة أيضا سيارات النقل الخفيف "بيك أب" من علامة JMC في مصر، مع توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لتناسب قطاعات مختلفة من العملاء.





وتعد «TVD» ثمرة اتفاقية شراكة تم توقيعها في أواخر العام السابق بين مجموعة "جي بي غبور أوتو"، وكلاء سيارات هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي، ومجموعة "الغلبان أوتو ماركت"، إحدى أكبر موزعي السيارات الملاكي والسيارات التجارية في مصر.





تمثل الشراكة انطلاقة ناجحة وقوية، نظرًا لاعتمادها على توظيف الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركتان في توزيع وسائل النقل المختلفة وتقديم خدمات ما بعد البيع.





وتقدم فوتون مجموعه كبيره من الموديلات التي تناسب قطاعات عريضة من مستخدمي النقل التجاري سواء كان نقل بضائع اول نقل افراد. فقد طرحت الشهر الماضي السيارة جراتور PX Cargo موديل 2021 و المزودة بتجهيزات متعددة لتوفر الراحة والسعة.





وفي مجال نقل البضائع أيضا تقدم الشركة سيارات C2 cargo موديل 2021 مزودة بمحرك الديزل. كما قدمت C2 لنقل الركاب مزودة بأنظمة تشغيل ديزل وبنزين.







«TVD» توفر 7 مراكز خدمة وصيانة في جميع أنحاء الجمهورية توفر الشركة أيضًا خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لكافة قطاعات العملاء، من خلال شبكة من مراكز الصيانة، تتألف من7 مراكز خدمة تغطي مدن القاهرة والإسكندرية والدلتا وصعيد سيناء والبحر الأحمر.





وتعتبر خدمات ما بعد البيع من المحاور الأساسية التي توليها الشركة اهتماما كبيرا ضمن الخطة التوسعية.