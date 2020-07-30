محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة.. صور

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم سير الأعمال الجارية في إعادة انشاء وتطوير ورفع كفاءة ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة واعادة تنظيم المنطقة بصورة حضارية تليق بأبناء المحافظة.









ورافق محافظ الدقهلية خلال جولته الميدانية العميد ممدوح الحصي مدير الإدارة العامة للمرور والمهندس عبد الحميد المصري مدير مديرية الطرق وسعد بغدادي رئيس حي غرب المنصورة .









وأعلن المحافظ أنه تم الانتهاء من انشاء "صينية "الميدان بعد توفير مساحات كبيرة كانت مهدرة داخل الصينية القديمة لتوسعة محيط الميدان وخلق أماكن انتظار للسيارات.









وطلب محافظ الدقهلية من الشركة المنفذة لأعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الميدان بالبدء الفوري في انشاء "باركنج" بمحيط الميدان بعرض 15 متر واقامة حاجز "بلدورات"للفصل بينه وبين مسار حركة السيارات بالميدان لمنع اعاقة السير، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال بالميدان لافتتاحه قريبا.







