AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة.. صور

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:45 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  اليوم سير الأعمال الجارية في إعادة انشاء وتطوير ورفع كفاءة ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة واعادة تنظيم المنطقة بصورة حضارية تليق بأبناء المحافظة. 


ورافق محافظ الدقهلية خلال جولته الميدانية العميد ممدوح الحصي مدير الإدارة العامة للمرور والمهندس عبد الحميد المصري مدير مديرية الطرق وسعد بغدادي رئيس حي غرب المنصورة .


وأعلن المحافظ أنه تم الانتهاء من انشاء "صينية "الميدان بعد توفير مساحات كبيرة كانت مهدرة داخل الصينية القديمة لتوسعة محيط الميدان وخلق أماكن انتظار للسيارات. 


وطلب محافظ الدقهلية من الشركة المنفذة لأعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الميدان بالبدء الفوري في انشاء "باركنج" بمحيط الميدان بعرض 15 متر واقامة حاجز "بلدورات"للفصل بينه وبين مسار حركة السيارات بالميدان لمنع اعاقة السير، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال بالميدان لافتتاحه قريبا. 


وأوضح مختار أن تطوير ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة يهدف إلى توسعة الطرق حول الميدان وزيادة مساحة الشارع بما يخفف من تكدس السيارات والاختناق المروري بالميدان والشوارع المحيطة في إطار خطة لتطوير الميادين بمراكز ومدن المحافظة. 
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة.. صور
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة.. صور
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة.. صور
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة.. صور
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة.. صور
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة.. صور
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة.. صور
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية يوجه بالاستفادة من الأصول الثابتة للمحافظة ومواردها الذاتية

تيسيرا للحركة المرورية.. رئيس الوزراء يتفقد تطوير الطرق المؤدية للأهرامات والمتحف الكبير

خالد فودة: طور سيناء ستشهد حركة تطوير وافتتاحات كبيرة

محافظ الدقهلية: الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة شارع الدراسات بالمنصورة قريبًا

ترشيحاتنا

أكلات العيد.. طريقة تحضير شيش كباب ضاني بتتبيلة متميزة

ما الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام.. الإفتاء تجيب

بعد توقف أكثر من 4 أشهر.. الكويت تعلن استئناف الرحلات الجوية

بعد فشل محاولة سحب الثقة.. عبير موسى: الغنوشى غير مرغوب فيه وسنواصل الطريق لإسقاط الإخوان .. فيديو

أسرة ضحية إطلاق النار في السعودية: مات صائمًا.. ونناشد الدولة سرعة التدخل لدفن جثمانه.. شاهد

الغنوشي يفلت من سحب الثقة في تونس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاي والقهوة الخضراء.. أيهما أفضل للتخسيس

بـ جمبسوت تايجر شورت.. جوهرة تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

قائمة أسعار أوبل opel من الوكيل بتحديث اليوم .. صور