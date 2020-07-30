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استشاري تغذية يكشف الطريقة الصحيحة لتناول اللحوم والفتة في العيد .. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:47 م
اكلات عيد الاضحى
اكلات عيد الاضحى
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حياة عبد العزيز
تناول اللحوم والفتة من أبرز العادات التي يتبعها الأشخاص في أيام عيد الأضحى المبارك، ولكن يجب الحرص عند التناول حتى لا تصاب بالأمراض.


وقال الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية، خلال لقائه  في برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن يجب تحضير الفتة قبل تناولها بيوم كامل، حتى يكون أضرارها أقل على الصحة.

وأشار إلى  أن تحميص عيش الفتة فى الفرن أفضل صحيًا من تحميره في السمن.

وأكد ضرورة عدم الإفراط في تناول اللحم الضاني لاحتوائها على الدهون وعند تناولها يفضل يكون مشويا أو في الفرن للتخلص من الدهون.


وأضاف استشاري التغذية، التسوية في الفرن والشوي طرق صحية لتناول اللحم الضأن، مع تناول كمية كبيرة من السلطة بجانب اللحوم.
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