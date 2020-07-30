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رياضة

ناشئ الأهلي: وجودي في القلعة الحمراء لا يقل عن احترافي في أوروبا

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:28 م
مران الاهلي
مران الاهلي
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عمرو ابوبكر
كشف عربي بدر، لاعب الأهلي الشاب، عن شعوره وهو ينتمي لصفوف أكبر أندية افريقيا كما وصف النادي الأهلي. 

أضاف عربي بدر خلال تصريحاته عبر قناة الأهلي: "حسام غالي هو مثلي الأعلي ودائمًا ما يتم تشبيهي بأسلوب لعبه وطريقته وأتمنى أن أكون مثله، وهو يمتلك روح وشخصية كبيرة في الملعب".

وواصل: "أنا محترف في الأهلي وهو نادي كبير ولا يقل عن أندية أوروبا".

يستعد الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز، الذي تقرر عودته يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بالإضافة إلى خوض مباراته أمام الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن، السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، حرص على منح الفرصة للاعبين الشباب بالفريق خلال الفترة الماضية، بعدما توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.
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