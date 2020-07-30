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أحمد السيسي يشعل استديو"كل يوم" بأغنية "ما بلاش اللون دا معانا"

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:57 م
أحمد السيسي
أحمد السيسي
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عبد الخالق صلاح
أشعل الطفل الموهوب أحمد السيسي نجم "ذا فويس كيدز"، استديو برنامج " كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "ON"، بأغنية "ما بلاش اللون دا معانا"، و"كل ما أقول التوبة" للعندليب عبد الحليم حافظ.


وأكد الطفل الموهوب أحمد السيسي، إعجابه الكبير بالفنان أحمد عدوية، مشيرًا إلى أنه التقى به من قبل وأعجب كثيرًا بصوته.


واستضافت الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، ثلاثة أطفال من أصحاب المواهب الغنائية، من أبطال "ذا فويس كيدز"، وهم أشرقت أحمد، وجويرية حمدى، والمطرب الموهوب أحمد السيسي.



كما غنت الطفلة أشرقت "سيرة الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة إعجابها الكبير بأم كلثوم وتاثرها بأغانيها.


وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد وثقت لحظة اصطدام "چيت سكي"، كانت تستقله فى البحر، مع النجمة أصالة، بالصخور، وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: "أنا وأصاله تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة.. واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي شكرًا يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك".
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