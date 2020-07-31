داعية إسلامية: الرسول كان يفطر في عيد الأضحى بعد توزيع الأضحية.. فيديو

قالت الداعية الإسلامية هبة عوف، إن كل أمر الله خير، فالجميع عليهم أن يتقبلوا قرار الله بجلوس المواطنين فى البيت وعدم إقامة صلاة العيد فى ساحة.





وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن كل مواطن عليه أن يقف فى شرفة بيته ويكبر ويدعو الله أن يزيح هذا البلاء.





وأشارت، إلى أن هناك أمرا يجب ألا يسأل الإنسان ربه عن سببه، مؤكدا أن الله له حكمة فى جلوس المسلمين فى البيت.





وأوضحت، أن الرسول كان يبدأ التكبير من بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، وبعد ذلك يغتسل لصلاة العيد، ويتطيب، موضحًا أن الرسول كان يخصص ملابس جديدة للعيد وملابس لصلاة الجمعة.





ولفتت إلى أن الرسول كان يفطر فى عيد الفطر بعد أن يوزع الأضحية، ويشبع الفقراء.