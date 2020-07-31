أحلى من المطاعم .. بيكاتا اللحم بالمشروم فى عيد الأضحى

كوب دقيق

3 ملعقة كبيرة زبد

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 عصير ليمون

ربع كوب بقدونس مفروم

ملح وفلفل أسود

- كوب زبدة

- 2 كوب مرق اللحم







-رشي الملح والفلفل على قطع الإسكالوب، قبل وضعه في المقلاة مع الزيت الساخن.

-اضيفى الثوم والمشروم على قطع الاسكالوب وحمريها من 2 إلى 3 دقائقاخلطي الدقيق مع المرق في وعاء على النار حتى يذوب -أضيفي المشروم والبصل الأخضر والزبدة وحركي المزيج حتى يتكاثف الصوص ويصبح لونه ذهبي أضفيه للبيكاتا

