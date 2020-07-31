أحلى من المطاعم .. بيكاتا اللحم بالمشروم فى عيد الأضحى

البيكاتا من الأطباق الشهية التى يمكن تقديمها لأسرتك فى عيد الاضحى المبارك.. إليك طريقة تحضير البيكاتا بالمشروم أحلى من المطاعم على طريقة الشيف إلهام فتحى
مقادير بيكاتا اللحم بالمشروم :
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6 قطع إسكالوب لحم بتلو
ربع كوب مشروم مقطع
3 فصوص ثوم مبشور
كوب دقيق3 ملعقة كبيرة دقيق
3 ملعقة كبيرة زبد
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 عصير ليمون
ربع كوب بقدونس مفروم
ملح وفلفل أسود
3 ملعقة كبيرة زبد
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 عصير ليمون
ربع كوب بقدونس مفروم
ملح وفلفل أسود
نصف كوب مرقة دجاج
3 ملعقة كبيرة زب
- نصف كوب بصل
- كوب زبدة
- 2 كوب مرق اللحم
طريقة عمل بيكاتا اللحم بالمشروم :
-رشي الملح والفلفل على قطع الإسكالوب، قبل وضعه في المقلاة مع الزيت الساخن.
-اضيفى الثوم والمشروم على قطع الاسكالوب وحمريها من 2 إلى 3 دقائقاخلطي الدقيق مع المرق في وعاء على النار حتى يذوب -أضيفي المشروم والبصل الأخضر والزبدة وحركي المزيج حتى يتكاثف الصوص ويصبح لونه ذهبي أضفيه للبيكاتا