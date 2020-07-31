رئيس التخطيط بـ"الري": محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بـ5 ملايين متر مكعب فى اليوم

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إن التعداد السكانى يزيد بشكل كبير فعند توقيع اتفاقية حصة مصر من المياه كان العدد 20 مليونا.













وأضافت "السيد"فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن نفس الموارد المائية أصبحت لخمسة أضعاف عدد السكان فلابد من حلول بديلة للوفاء بالطلب المتزايد على المياه .













وتابعت أنه لابد من تعظيم الاستفادة من إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة لنحسن نوعية المياه ونحافظ على صحة المواطنين .













وأشارت لأن الوزارة تجري معالجة أخرى على مياه المصارف منها محطة عملاقة تم افتتاحها فى أبريل فى المحسمة، وجار إنشاء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة 5 ملايين متر مكعب فى اليوم على مصرف بحر البقر.









ونوهت أن هذه الإستثمارات والأنشطة لابد من تنفيذها لتوفير كمية مياه تستخدم فى استكمال مشروعات التنمية الزراعية.



