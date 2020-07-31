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أخبار العالم

المكسيك تسجل 7729 حالة إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:19 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك الخميس، أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 416179 إصابة، والوفيات 46 ألف حالة.

وأكدت الوزارة، أنه تم تسجيل 7729 حالة إصابة جديدة بكورونا، و639 وفاة.

وسبق أن أشارت السلطات المكسيكية إلى أن الحصيلة الحقيقية للمصابين بالفيروس في البلاد أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ4 لناحية عدد الوفيات جراء الجائحة.

وحصد فيروس كورونا أرواح أكثر 675 ألف شخص حول العالم، وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس ما يقارب الـ17 مليون و400 ألف إصابة.

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