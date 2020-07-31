خطبة عيد الأضحى.. الأوقاف تقيم الصلاة في مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود.. الخطيب: التضحية أنواع وأفضلها فداء الوطن بالروح.. فيديو

وزارة الأوقاف تقيم شعائر عيد الأضحى بمسجد السيدة نفيسة

الدكتور نوح العيسوي يخطب للعيد في حضور عدد محدود من المصلين

العيسوي: الله جمع في عيد الأضحى شرف الزمان والمكان

التضحية ليست بالمال فقط وكل ما ينفقه الإنسان يثاب عليه

خطيب عيد الأضحى: التضحية أنواع وأفضلها فداء الوطن بالروح





أقامت وزارة الأوقاف، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد محدود من المصلين.





وفي الخطبة، قال الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف، لشئون المساجد والقرآن الكريم، إن الله تبارك وتعالى جمع في عيد الأضحى شرف الزمان وشرف المكان، فقبله يوم عرفة يوم تغفر فيه ذنوب العباد.



وأضاف العيسوي، في خطبة عيد الأضحى، من مسجد السيدة نفيسة،أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا كان يوم عرفة فإن الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة فيقول:انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهمن فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا مرهقا وفلانا، قال: يقول الله عز وجل : قد غفرت لهم".

وأشار إلى أن بعد يوم النحر، أيام التشريق الثلاثة، فيقول النبي "إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر".

وأكد أن التضحية تكون بالمال والنفس والوقت والجهد والعرق، والتضحية بالعلم والفكر، فما يقدمه المسلمون في هذا اليوم من الأضاحي إحياءا لسنة نبينا إبراهيم هى صورة من التضحية بالمال.

وأوضح، أن التضحية لابد أن تكون خالصة لله عز وجل، للفقراء والمساكين واليتامى والضعفاء، فالله أمرنا أن نتصدق من أموالنا وأن نبذل ونعطى من أموالنا ابتغاء مرضاته، منوها أن من شأن الأضحية والتصدق بها على الفقراء والمحتاجين تجعل من المجتمع قوة ويكون متكاتفا.



