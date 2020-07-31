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ديني

مسالخ ونقاط ذبح مبتكرة للأضاحي بالسعودية تقدم خدماتها بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
بدأت أعمال مسالخ ونقاط ذبح المواشي بمحافظة جدة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أثناء استقبالها للمواطنين والمقيمين، والحرص على اتباعهم الارشادات والنصائح للتقيد لمرتادي هذه الأسواق ومنها التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات التنظيمية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وقامت أمانة محافظة جدة بتكثيف الأعمال الرقابية المتمثلة في التوعية الصحية والإرشادية وتصحيح جميع الممارسات الخاطئة التي تكون في المسالخ من خلال الفرق الرقابية والكاميرات لضمان سلامة اللحوم المُقدمة وتوفير الأجواء الصحية الآمنة وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي يذبح بواسطتها، إضافة للإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.

من جانبه أوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة وفي إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك اعتمدت 7 مواقع لبيع الأنعام وتجهيز ٤ مسالخ رسمية ، والسماح للمطابخ المصرح لها بالذبح وفق الاشتراطات الصحية والبلدية الاحترازية.

وأكد أنه تم تكثيف الجهود الميدانية والأعمال الرقابية في نطاق ١٩ بلدية فرعية على أسواق النفع العام للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمزاولة هذه الأنشطة حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي الفيروس.

وطالب الجميع بالتعاون والالتزام بعدم الشراء من الباعة الجائلين في غير المواقع المعتمدة ضمانًا للصحة العامة ، مشيرًا إلى تطبيق الأنظمة والتعليمات على ممارسي نشاط بيع الأنعام بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية .

ودعا لاستخدام المواطنين والمقيمين التطبيقات الإلكترونية لتوصيل طلبات الذبائح على حسابات تطبيق "واتس آب" والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة ، التي أُطلقت في وقتٍ سابق ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعَّلتها الأمانة للحد من انتشار الفيروس والإسهام في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام .

ولفت المهندس الزهراني إلى أن توفير مثل هذه الخدمات، يسهل عميلة البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم وفقًا للاشتراطات الصحية والاحترازية وحفاظًا على صحة الجميع.
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