يجب مراعاتها في أغسطس.. الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لـ بنجر السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها خلال شهر أغسطس.





وتمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في التالي :





في الأراضي القديمة





العروة المبكرة (زراعات أغسطس) :

التخلص من بقايا المحصول السابق والحشائش استعدادًا للزراعة.





تجهيز الأرض بالحرث مرتين متعامدتين والتنعيم والتسوية مع ترك فترة 3-4 ايام بين كل حرثة واخرى لتشميس الارض والقضاء على الافات والحشرات .





إضافة السوبر فوسفات بمعدل 200كجم للفدان قبل التخطيط.





التخطيط بمعدل 14 خطأ/ قصبتين.





في حالة إذا كانت الأرض موبوءة بالحشائش يتم التخلص منها أو يتم الرش بأحد مبيدات الحشائش الموصى بها.





تقام القني والبتون بالتبادل لإحكام الري ولا يزيد طول الخط عن 10م .





تتم الزراعة في جور بين كل منها 20سم وعلى عمق 1-2سم ويوضع بالجورة 2-3 بذرة وتكون الزراعة فى الثلث العلوى من الخط.





يحتاج الفدان إلى 3- 4كجم من التقاوي وتتم الزراعة على الريشة البحرية او الغربية لتفادى تعرض البادرات للفحه الشمس الشديدة.





تكون ريه الزراعة غزيرة وعلى البارد ونتأكد من وصول المياة لرأس الخط لضمان تمام الإنبات ويعقبها ريه المحاياه بعد أسبوع على الحامي وتصرف بسرعة.





يتم الترقيع بعد 20 يومًا ببذور سبق نقعها في الماء من المساء أو بشتلات أصص ورقية سبق زراعتها وقت زراعة الحقل.





متابعة الإصابات الحشرية والمرضية في هذه الفترة وخاصتآ دودة ورق القطن.





وضع الطعم السام للحفار والدودة القارضة ثاني يوم للزراعة فى الاراضى المتوقع ظهور الحفار بها وخصوصآ الارض المضاف اليها سماد بلدى .





يجرى الري بانتظام مع نقاوة الحشائش الكبيرة يدويًا على مدار الشهر.