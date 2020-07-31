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محافظات

شاهد.. كيف ظهر كورنيش الإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:38 م
كورنيش إسكندرية
كورنيش إسكندرية
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أحمد بسيوني

شهدت شواطئ الإسكندرية هدوءًا تامًا في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط سيولة مرورية على طريق الكورنيش، وشارع جمال عبدالناصر وشارع أبوقير، وهي الشوارع الرئيسية في المحافظة.

وتم تسيير عدد من الدوريات الشرطية المتنقلة على طريق الكورنيش لفض أي تجمع محتمل.

وشنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية اليوم الجمعة، حملات مكبرة على محلات الجزارة والمجازر للتأكد من الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة خلال العيد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.

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وتم رصد بعض المخالفات في محلات الجزارة وتم تغريم المخالفين على الفور، وغلق بعض المحلات.

وأشارت المهندسية جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول إلى أن هناك حالة من الاستقرار والهدوء النسبي حتى الأن في الشوارع، والمحاور الرئيسية.

وناشدت المواطنين بالالتزام بالتعليمات، والابتعاد عن أية تجمعات لتسهيل مهمة الدولة واتباع جميع التعليمات والإرشادات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حتى نتجاوز هذه الأزمة جميعًا، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة المواطن، فالحفاظ على صحة كل مواطن هدف أساسي وحيوي لكل أجهزة الدولة.

كما أغلقت حدائق المنتزة، وحديقة الحيوان أبوابها أمام الزوار وفقًا لقرار وزير السياحة بغلق المنتزهات أمام الرواد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شاهد.. كيف ظهر كورنيش الإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى
شاهد.. كيف ظهر كورنيش الإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى
شاهد.. كيف ظهر كورنيش الإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى
شاهد.. كيف ظهر كورنيش الإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى
شاهد.. كيف ظهر كورنيش الإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى
شاهد.. كيف ظهر كورنيش الإسكندرية في أول أيام عيد الأضحى
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