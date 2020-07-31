أوقاف الإسكندرية: غرفة الأوضاع هادئة في أول أيام العيد ولم يتم رصد أي مشاكل

قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن غرفة عمليات مديرية أوقاف الإسكندرية في انعقاد دائم منذ الأمس، لمتابعة أوضاع المساجد بالمحافظة والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف خشبة أنه تم تكليف مديري الإدارات بتشكيل غرف عمليات مصغرة كل في إدارته لمتابعة أحوال الإدارات ورفع تقارير مفصلة عن الحالة العامة وقد قامت الغرفة الرئيسية بالمرور على عدد من الادارات الفرعية وتكليف المتابعة بالمرور على الإدارات الفرعية حسب الخطة الموضوعة.

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وأكد الشيخ خشبة أن التقارير الأولية تفيد بأن الأوضاع مستقرة وهادئة ولم يتم رصد أي مشاكل.





ووجه خشبة التهنئة للشعب المصري عامة ولشعب الإسكندرية خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك اعاده الله علينا وعلى أمتنا الإسلامية والعربية وجميع العالمين بالخير واليمن والبركات.