إصابات كورونا في الكويت تتجاوز 66 ألفا بينهم 58 ألف حالة شفاء

كشفت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة، عن تسجيل 602 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأوضحت وزارة الصحة الكويتية وفقا لما ذكرته صحيفة القبس الكويتية، أن إجمالي المتعافين في البلاد كوفيد 19 بلغ 57932 حالة.





وذكرت الوزارة إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.





وذكرت الوزارة وفقا لصحيفة القبس الكويتية أن إجمالي حالات الوفيات في البلاد بلغت 445 حالة وفاة منذ إنتشار الجائحة وحتي الأن.





وبيًنت الصحة الكويتية ان إجمالي حالات الإصابة بالفيروس المستجد بلغ 66529 حالة منذ بداية إنتشار الفيروس المستجد.