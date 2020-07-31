رغم تداعيات كورونا.. الإدريسي: تثبيت فيتش التصنيف الائتماني يعكس قوة الاقتصاد المصري

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لصدى البلد: ياتي اهمية ذلك فى اعطاء ثقة اكبر لكافة المستثمرين وبالاخص للمستثمرين الأجانب الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر و خطواتها الثابتة لهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

وتابع :ويأتي ذلك فى ظل تخفيض التصنيف الائتمانى لعديد من دول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا مما يؤكد على أن ثبات التصنيف الائتمانى بمثابة ثقة ثقة فى الاقتصاد المصرى عالميًا





وأضافت الوكالة في بيان لها أمس الاثنين، أن تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في الوقت الذي خفضت فيه تصنيفها لـ33 دولة، ومنحت 40 دولة نظرة مستقبلية سلبية.





ولفتت إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قطعتها الحكومة المصرية، والتزامها التام بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة جائحة «كوفيد - 19».





وأضافت الوكالة، رغم تأثير تداعيات الجائحة بالسلب على الموارد المالية الخارجية في مصر، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والأداء المالي، فإننا نعتبر الصدمة الحالية التي يُعاني منها الاقتصاد العالمي بالكامل بمثابة خلل مادي، وربما مؤقت؛ نظرًا لما كانت عليه الاتجاهات الإيجابية القوية في الفترة الأخيرة».





ولفتت إلى إن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة وفّرت لها درجة من المرونة لمواجهة مثل هذه الصدمة.